Inaugurato l’info point del Comune di Trieste, Dipiazza: «Un bel regalo alla città» (FOTO)

Inaugurato stamane in piazza Unità, l'Info Point del Comune di Trieste, per l'occasione molto affollato, alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza affiancato dagli assessori alla Cultura Giorgio Rossi e al Turismo Maurizio Bucci, all'Urbanistica Luisa Polli e ai Servizi al cittadino Michele Lobianco e consiglieri comunali.

«Questa sede è un importante punto strategico, 'cuore pulsante' della città dove il turista può fare riferimento per conoscere luoghi d'interesse e itinerari del nostro territorio – ha affermato il Sindaco Dipiazza -.Ci abbiamo messo tanto tempo, ma adesso consegniamo un bel regalo per la città. Bravi tutti coloro che hanno collaborato».

«Sono 15 anni che tenevamo d'occhio questa sede che riteniamo debba essere una punta d'eccellenza nel cuore della città e punto di trasmissione di 'messaggi informativi' fra tutti i settori del Comune». L'info Point, che in base a una convenzione viene gestito dalla Pro Loco, ha già messo all'opera un valido addetto che si occupa di fornire informazioni a tutti coloro che entrano anche con numerosi depliant a disposizione, e che ha portato i saluti dell'agenzia per l'inizio di 'questa bella avventura'.

«Ringrazio la Pro Loco che ha svolto un lavoro eccezionale con risultati inaspettati e che ci segnala già un flusso notevole di visitatori – ha detto l'assessore Bucci -. Da rilevare – ha aggiunto – che non vogliamo fare concorrenza all'Info Point della Regione qui vicino. Trieste deve essere capitale d'area e come tale deve fornire le più ampie opportunità di conoscenza del territorio. Puntiamo anche a innalzare il numero di pernottamenti alberghieri almeno a 5 giornate, grazie alla collaborazione di tutti».

