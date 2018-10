Inaugurato il nuovo parcheggio di Barcola: 400 posti gratuiti

400 posti gratuiti per le auto e 20 per i camper: questa la capienza del nuovo parcheggio “Bovedo” inaugurato oggi, 5 ottobre, in viale Miramare. Rispettata quindi la scadenza, e a un passo dalla Barcolana la struttura è operativa. Un sollievo non solo per turisti e bagnanti, ma anche per gli allievi delle società sportive locali, spesso corstretti a cercare parcheggio con barca e rimorchio al seguito. Il sindaco aveva già diffuso un video in rete con alcune informazioni tecniche. Un investimento di 530 mila euro (330 a carico dell'Amministrazione comunale e 200 dell'UTI Giuliana).

Progetti futuri

“Questo è il nostro regalo alla città - ha dichiarato il sindaco Roberto Dipiazza - e puntiamo al raddoppio con lo sviluppo del Porto Vecchio. Fra qualche mese avvieremo anche i lavori per la grande rotatoria, siamo già partiti col Magazzino 26 e col centro congressi”. Tra tutti i ringraziamenti il sindaco ha citato anche le Uti, “da loro abbiamo avuto 5 milioni per la bonifica del terrapieno di Barcola, per molti anni usato come discarica. Insomma, la città sta cambiando". "Ci sono state delle polemiche - ha puntualizzato poi Dipiazza - sul fatto che potrebbero crearsi delle file per entrare e uscire, ma è normale che accada in una citta come Trieste"

Dettagli

Il parcheggio si sviluppa su una superficie di circa 10.000 mq, sorvegliata da 7 telecamere, e in un secondo momento sarà operativo anche uno specifico servizio con le biciclette e un adeguato percorso pedonale. La pavimentazione dal parcheggio è stata realizzata con una specifica conformazione in grado di drenare l’acqua, visto che non è stato possibile realizzare delle canalette di scolo. Allestite da Trieste Trasporti anche due fermate all’entrata del parcheggio, per chi vorrà prendere i mezzi pubblici verso la zona balneabile oppure, come dichiarato dall’assessore all’urbanistica Luisa Polli, “anche per chi vorrà raggiungere la Costiera: per la prossima estate vedremo di potenziare il trasporto pubblico e istituiremo un servizio navetta”.