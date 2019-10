Nuova vita per il “Palazzo Rosso” delle Generali (FOTO)

“Specchi magici”, un prisma di luce, terrazze mozzafiato e un grande leone da sette tonnellate rivestito in pietra di Aurisina. Soprattutto, delle terrazze belvedere che offrono un panorama mozzafiato. Queste le novità più evidenti del rinnovato Palazzo Rosso di Generali, costruito dall'architetto Berlam nel 1928 e inaugurato oggi durante una cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco, delle autorità cittadine e dell'AD del gruppo Generali Gabriele Galateri di Genola. Presente anche l'architetto e designer Mario Bellini, a cui è stato commissionato il progetto dopo un concorso internazionale.

Generali Group Academy

Il “Palazzo rosso”, dopo quasi quattro anni di lavori, ospiterà il nuovo centro internazionale di formazione del gruppo, la Generali Group Academy, dove i manager saranno formati per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione e del “progresso sostenibile” della compagnia. Obiettivo dichiarato è quello di “favorire lo sviluppo di nuove competenze e attrarre, sviluppare e trattenere i talenti”. Oltre a questo l'edificio ospiterà l'Archivio storico delle Generali, un auditorium e uno spazio per gli eventi.

L'edificio

Palazzo Berlam è stato costruito nel 1928 sul modello dei grattacieli americani (gli architetti dell'epoca si ispiravano allo sviluppo economico degli Stati Uniti) e oggi lo ritroviamo arricchito da elementi ad alta tecnologia. Troviamo i cosiddetti “magic mirrors”, inventati per l'occasione: si tratta di 198 camere ottiche con lame specchianti, che convogliano la luce all'interno insieme al “prisma di luce”, un particolare rivestimento delle facciate del cortile. “Questi elementi, oltre alla trasformazione delle terrazze in belvedere, hanno contribuito a far sì che questo edificio diventasse un vero “palazzo di luce”, luce naturale e in liea con l'ambiente”. Gli spazi di formazione sono flessibili e configurabili grazie a delle “pareti mobili” e a tecnologie di comunicazione all'avanguardia.

Galateri di Genola: "Legati alla vita della città"

“La trasformazione e il recupero di palazzo Berlam – ha dichhiarato l'AD Galateri – è un edificio iconico e rappresentativo di una città muticulturale e multireligiosa, sede ideale per un centro di formazione internazionale. Una città a cui siamo estremamente legati e in un momento in cui le prospettive economiche di Generali sono ottime riteniamo che le aziende debbano partecipare attivamente alla vita delle città che le ospitano, anche in maniera visiva. Questo edificio diventi il simbolo del progresso sostenibile di Generali”.

Dopo un minuto di silenzio per gli agenti Rotta e Demenego, assassinati durante una sparatoria in questura venerdì scorso, sono intervenute le massima autorità cittadine: il sindaco Roberto Dipiazza e il presidente della Regione Fedriga. Il governatore ha dichiarato che "la presenza di Generali ci permette di erogare maggiori servizi ai nostri cittadini perché più aziende credono, investono e hanno sede in Friuli Venezia Giulia, più risposte riusciamo a dare alle persone che siamo chiamati ad amministrare". Il presidente ha anche colto l'occasione per annunciare una legge speciale per una donazione di 100mila euro alle famiglie dei poliziotti uccisi. Parlando di Trieste come città della scienza e della ricerca, Fedriga ha annunciato anche un grande progetto di prossima realizzazione per "richiamare creativi in città, per creare impresa e sviluppo del territorio".