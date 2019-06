Baia di Sistiana, domenica apre Castigo

Una cartolina da incorniciare, dall’alba al tramonto, un luogo dove passare una tranquilla giornata al mare: è la spiaggia libera del “Castigo”, nell’area “Caravella” a pochi passi dal mare, in Baia di Sistiana, che da domenica 16 giugno a settembre, sarà aperto sette giorni su sette, offrendo in un’unica area una serie di servizi dedicati al turismo (ombrelloni, lettini, sdraio, docce) e all’accoglienza con il Castigo lounge beach bar.

“Una nuova e suggestiva location al posto del Cohiba, che quest’anno – ricorda Sergio Fari, Presidente di SRS Servizio Ricreativo Sistiana - pur essendone in possesso in regime di affitto d'azienda, non potrà aprire per motivi indipendenti dalla nostra volontà a causa di complesse problematiche di natura autorizzativa di competenza del concessionario demaniale. Sotto le Falesie di Duino, in riva al mare, nasce quindi “CASTIGO” (inaugurazione domenica 16 giugno ore 18.30), un nuovo locale sulla spiaggia aperto tutti i giorni dalla mattina fino a tardi e che, ogni mercoledì e domenica, si trasformerà da Lounge Bar sulla spiaggia in un Dance Floor a cielo aperto per celebrare, ballando e brindando, il rito dell’aperitivo al tramonto”. Il primo aperitivo domenicale in spiaggia in Baia di Sistiana risale al 2000 a opera del Cantera Café, poi migrato nel 2004 al Bazaar (l’attuale Rotonda Cantera), per poi “radicarsi” nel Cohiba. Tocca ora al Castigo raccogliere il testimone grazie a una location nuova e splendida e alla consueta energia in consolle Master Dee e Mc Morfeus Voice.