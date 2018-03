Inaugurazione parcheggio Niccolini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Venerdì 23 marzo alle ore 12.00, alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza, si terrà l’inaugurazione del nuovo parcheggio Niccolini. La struttura, sita in via Foscolo 23, conta 100 posti auto e sarà destinata alle persone fisiche residenti nelle zone limitrofe al parcheggio stesso. Gli interessati potranno usufruirne stipulando un abbonamento che sarà modulabile, a seconda delle esigenze personali in mensile, semestrale o annuale. È possibile fare richiesta di assegnazione di uno stallo in abbonamento entro le ore 13.00 del giorno 26 marzo, con le seguenti modalità: • allo sportello di Esatto S.p.A. in Via d’Alviano n. 15 – Trieste, dal lunedì al venerdì con orario 08:30-13:00; • vie e-mail, inviando la scansione del modulo di richiesta (scaricabile sul sito www.esattospa.it alla sezione news) compilato e sottoscritto, corredato dalla documentazione richiesta alla casella di posta elettronica uff.mob@esattospa.it Per informazioni è possibile recarsi presso lo sportello di via d’Alviano 15, dal lunedì al venerdì con orario 08:30 – 13:00 o telefonare allo 040/3223788 con i medesimi orari.