Incendiata l'insegna al famoso fotografo Marino Sterle

«La bella sorpresa pasquale l'ho trovata in anticipo. La mattina presto entrando a bottega. Qualcuno che preferisco non giudicare ha dato fuoco all'insegna». Così il famoso fotografo Marino Sterle la mattina di ieri, giovedì 29 marzo, nel trovare i segni di un atto vandalico contro il suo studio in via dell'Ippodromo 16

«Nella sfortuna - continua Sterle in un post su Facebook - ho avuto fortuna perchè qualche brava persona passando, accortasi delle fiamme le ha spente con un estintore per evitare il peggio. Se mi legge avrei tanto piacere d'incontrarla anche per ringraziarla personalmente. Per l'ardito che ha dato fuoco all'insegna ci penseranno le forze dell'ordine» .