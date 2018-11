Incendio a Opicina in via della Vena: casa dichiarata inagibile

Paura nella notte, a mezzanotte e mezza di oggi 19 novembre, in via della Vena a Opicina, dov'è divampato un incendio nel sottotetto di un'abitazione. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste con la squadra del distaccamento di Opicina, l’autoscala, l’autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale.

Il loro pronto intervento ha fatto sì che il fuoco non si propagasse al tetto e alle altre stanze. L’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, non ha coinvolto persone. L’abitazione è stata dichiarata momentaneamente inagibile fino all’avvenuto ripristino degli impianti e alla verifica strutturale di alcune travi in legno del tetto parzialmente interessate dalla combustione. Le squadre hanno terminato l’intervento alle 3.00 circa.

