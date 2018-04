Incendio al Max Bar di via Rossetti: Vigili del fuoco e Polizia sul posto

Un incendio è divampato nella serata di ieri, lunedì 9 aprile, all'interno del Max Bar. Le fiamme vidibili all'interno del localeall'angolo tra via Rossetti e via Ginnastica hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco che hanno domato l'incendio che per fortuna non ha causato perifiti, ma solo danni al locale. Pare che le fiamme siano divampate dall'interno di un mobiletto, ma sono in corso ancora gli accertamenti dei funzionari. Sul posto anche la Polizia per le indagini di rito.