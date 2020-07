Incendio all’alba alle “Ginestre” in un appartamento disabitato

Intorno alle ore 5 di oggi 12 luglio, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti in Località Marina Aurisina presso il condominio "Le Ginestre" (SS14, Strada Statale 14 Costiera) per un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento temporaneamente disabitato.

I VIgili del Fuoco hanno domato le fiamme localizzate nel vano "soggiorno" dello stabile, utilizzando il Naspo ad alta pressione e gli autorespiratori. Nessun danno alle strutture portanti, le cause dell'innesco sono da accertare ma si ipotizza una surriscaldamento elettrico.

