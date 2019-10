Incendio nella cucina di una casa Ater in viale Campi Elisi

Un incendio si è verificato oggi nella cucina di un appartamento in viale Campi Elisi. È successo nel primo pomeriggio in uno stabile di proprietà dell'ATER. I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono intervenuti con un’auto pompa serbatoio, un’autobotte, un’autoscala e la vettura del funzionario di guardia, e una volta giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme, localizzate appunto nel locale cucina, utilizzando la lancia ad alta pressione ed indossando gli autorespiratori. L’inquilino è sceso in strada da solo ed è stato trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale per accertamenti, in via precauzionale. Ancora da accertare le cause dell'incendio, anche se si ipotizza una pentola dimenticata sul fuoco.