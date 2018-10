Incendio a Borgo san Sergio: anziana trovata morta in casa (FOTO)

Alle ore 7.00 di oggi, 7 ottobre, la squadra del distaccamento di Muggia la seconda squadra e il funzionario di guardia del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti in via Batagely nel rione di Borgo San Sergio (TS) per l’incendio di un’abitazione sita al piano terra. Giunti sul posto i VV.F. sono entrati nell’appartamento, invaso dal fumo, e hanno spento l’incendio. Nell’appartamento i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana proprietaria dell’alloggio.

È stato quindi fatto intervenire il NIAT (nucleo investigativo antincendi territoriale) del comando VV.F. di Trieste che assieme alla polizia scientifica ha eseguito un sopralluogo per definire la dinamica dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche personale sanitario del 118, medico legale e polizia di stato. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, oltre alla persona deceduta non sono state coinvolte altre persone. Lo stabile non ha subito danni strutturali.

Gallery