Incendio nel cantiere in piazza Repubblica: un intossicato

Aggiornamento- Contrariamente a quanto comunicato nella nota stampa pervenuta in Redazone, non risultano feriti gravi. Solo una persona è stata trasportata a Cattinara per intossicazione e non sarebbe appunto in pericolo di vita

È successo oggi, 7 maggio, alle 14.15 in pieno centro. Sono 50 gli operai che sono stati evacuati dal cantiere edile all'ex palazzo Ras di piazza Repubblica, futura sede dell'hotel Hilton.

L'incendio si è sviluppato nei piani inferiori del palazzo ma le cause sono ancora in via di accertamento. Due gli intossicati e un ferito grave trasportato dal 118 a Cattinara. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, la polizia locale e la polizia di stato