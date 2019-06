Incendio in Carso, a fuoco 400 balle di fieno

Restano alcuni dubbi sull'incendio di 400 balle di fieno da 20 chili l'una che si è sviluppato ieri notte in un sottopasso del raccordo autostradale 13 in località Borgo Grotta Gigante. Sul posto sono accorse una squadra del distaccamento di Opicina e l'autobotte della sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una minipale gommata Bobcat al fine di operare allo smassamento delle balle di fieno e ad evitare che il fuoco tornasse ad ardere.

Con l'ausilio del Bobcat la paglia è stata trasportata in una zona adiacente, dove è stata irrorata con ulteriore acqua. L’ intervento dei VVF è tuttora in corso, mentre le cause dell'incendio sono da accertare. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Duino Aurisina. Il proprietario delle balle di foraggio a forma di parallelepipedo non ha ancora quantificato i danni. Sono aperte tutte le piste, sia quella accindentale, sia quella dell'incendio doloso.

