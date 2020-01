Incendio alla Cartiera Burgo: Vigili del Fuoco sul posto

Un incendio è divampato intorno alle 19 di oggi, 2 gennaio, alla cartiera Burgo. A prendere fuoco, per cause in fase di accertamento, è stato il trasformatore di una cabina elettrica situata nel reparto miscelazione e preparazione impasti della cartiera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Opicina e del distaccamento di Monfalcone. In supporto alle due squadre è intervenuto ulteriore personale con un autofurgone contenente bombole d’aria di riserva a causa dell’elevata concentrazione di fumi che si sono sviluppati.

I Vigili del fuoco hanno, con non poca difficoltà spento l'incendio utilizzando solo estintori. Successivamente si sono effettuate le verifiche e la messa in sicurezza dell'impianto. Non si segnalano persone ferite o intossicate.