Incendio in casa a Pieris: intervengono i Vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, mercoledì 27 novembre 2019, i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia sono intervenuti con un’auto pompa serbatoio, un’autobotte ed il funzionario di guardia in Via Roma a Pieris per un incendio all’interno di un’abitazione.

Per cause in fase di accertamento, si è sviluppato un incendio, domato prontamente dai Vigili del fuoco, di una legnaia e di un cucinino situati in una casetta al pianterreno, fortunatamente in quel momento gli abitanti non erano presenti all’interno.

Sul posto i Carabinieri.

Gallery