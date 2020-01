Auto prende fuoco in un garage a Valmaura: possibile incendio doloso

Un incendio in un garage condominiale di via Valmaura 47: un'autovettura ha preso fuoco e sono partiti immediatamente. I Vigili del fuoco hanno inviato due automezzi dalla sede centrale di via d'Alviano e hanno estinto l'incendio usando il naspo ad alta pressione. Le cause che hanno portato alla combustione sono in fase di accertamento, ma nell'auto mancava la batteria e dalle prime ricostruzioni non si esclude la pista dolosa. Non sono state coinvolte persone, nessun ferito e nessun intossicato.

