Incendio in via XXV Aprile a Muggia, intervenuti i Vigili del fuoco (FOTO E VIDEO)

Alle ore 08.15 circa del 2 marzo 2018 i vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti in Via XXV Aprile a Muggia per un incendio in un appartamento. Sono intervenute: la squadra del Distaccamento di Muggia una squadra e un’autobotte della sede Centrale. Entrati nell’appartamento dal terrazzo, i vigili del fuoco hanno immediatamente spento il principio d’incendio, localizzato nel locale cucina, e hanno verificato che all’interno dell’alloggio non vi fosse la presenza di persone.

Al momento dell’incendio nell’appartamento non c’era nessuno, le cause dell’incendio sono ancora da accertare, non sono state coinvolte persone e i danni sono limitati al locale cucina e da fumo al soggiorno. Sul posto anche polizia di stato e carabinieri.

