Incendio in un terreno in via Levier: Vigili del fuoco sul posto

Alle ore 16.45 di oggi, 23 marzo 2019, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti con due squadre e il funzionario di guardia in Via Levier per un incendio. Giunti sul posto i VVF hanno trovato che in un terreno privato stava andando a fuoco materiale vario. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato che l'incendio si propagasse ad un deposito attrezzi adiacente al deposito di materiale interessato dalle fiamme. L'incendio non ha coinvolto persone.