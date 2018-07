A fuoco la cappa della cucina: paura in via Sant'Anastasio

Incendio oggi, 14 luglio, in via Sant'Anastasio 20. I vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti, con la prima partenza e l'autobotte della sede centrale, per spegnere le fiamme propagatesi in una cappa aspirante all'interno della cucina di un appartamento sito al piano terra dello stabile.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio limitando i danni alla cappa. Fortuntamente, quindi, nessun altro danno, ma solo paura per l'inquilino che si trovava all'interno dell'appartamento al momento dell'incendio.