A fuoco una caldaia a Malchina e in fiamme il tetto di una casa carsica (FOTO)

Il silos di alimentazione di una caldaia a ceppato ha preso fuoco oggi pomeriggio a Malchina, rischiando di distruggere la casa carsica dove era sistemata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, grazie all'utilizzo dell'autobotte e l'autoscala del distaccamento di Opicina, hanno domato l'incendio. Dal silos le fiamme stavano avvolgendo il tetto della casetta e sono state spente subito dopo l'arrivo dei pompieri sul posto.

Non si conoscono le cause

Non ci sono stati feriti o persone coinvolte nell'incendio di cui non si conoscono ancora le cause, anche se si possono ipotizzare delle motivazioni legate al funzionamento stesso del silos di alimentazione della caldaia.

Gallery