Incendio nella notte a Grado: a fuoco il primo piano di un hotel

Un tremendo incendio ha devastato il primo piano e l'esterno dell'Hotel Plaza di Grado Pineta nel corso della notte appena trascorsa, tra mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio. Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento, hanno danneggiato seriamente la struttura a 3 stelle dell'Isola del sole, che era chiuso da settembre dopo la fine della stagione balneare 2017, tanto da rendere necessario il sequestro da parte dei Carabinieri.

Sul posto diverse squadre di Vigili del fuoco che hanno lottato con l'incendio fino a estinguerlo dopo qualche ora: una volta completata la messa in sicurezza, si è cominciato a indagare sulle cause. Fortunatamente non risultano feriti, ma solo danni ingenti.