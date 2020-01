Incendio a Opicina, brucia il vano caldaia di una casetta

Il vano caldaia di una casetta a due piani a Opicina è andato a fuoco, richiedendo l'intervento dei Vigili del fuoco. L'episodio è accaduto questa mattina verso le 11.30 e ha visto la squadra dei vigili della località carsica recarsi immediatamente sul posto, dopo essere stati allertati telefonicamente dalla proprietaria. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto a spegnere l’incendio con l'ausilio del naspo ad alta pressione. Domato l’incendio, è stata messa in sicurezza l’area interessata; le cause sono in fase di accertamento. Non si segnalano persone ferite o intossicate.