In fiamme appartamento a Giarizzole, madre e figlio a Cattinara

Un appartamento al secondo piano di piazzale Giarizzole è andato a fuoco poco dopo le 13 di oggi 20 febbraio. Una persona adulta e un minore sono scappati immediatamente in strada dopo che la casa dove risiedono entrambi veniva avvolta dalle fiamme. I Vigili del fuoco sono giunti sul posto e sono entrati nell'appartamento dalla porta d'ingresso e da una finestra utilizzando l'autoscala.

L'intervento dei pompieri

Dopo aver spento l'incendio, che fortunatamente non ha interessato altri appartamenti, i pompieri hanno verificato che non vi fosse la presenza di monossido di carbonio. La casa è stata dichiarata inagibile e le due persone sono state trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 che nel frattempo era giunto sul posto. Presenti anche i Carabinieri che hanno sentito immediatamente le due persone che vivono nell'appartamento andato a fuoco. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei militari dell'Arma.

La Microarea come punto logistico

Durante lo spegnimento dell'incendio la Microarea dell'Azienda Sanitaria di Giarizzole ha fornito assistenza al 118 affinché potessero essere visitate le persone uscite dai rispettivi appartamenti e ai Carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze sulle cause del rogo.

