Terza corsia: uffici del cantiere di Ronchis mangiati dalle fiamme (FOTO)

Uffici di Ronchis in fiamme

Un incendio oggi a ora di pranzo ha distrutto completamente gli uffici di cantiere di Autovie Venete a Ronchis. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Autovie Venete e Tiliaventum faranno inoltre il possibile per non interrompere i lavori e questo è altrettanto importante non pregiudicherà la prosecuzione dei lavori di costruzione della Terza Corsia sulla A4, nel terzo lotto Alvisopoli - Gonars.

Distrutti moduli abitativi, postazioni lavoro e auto

Alle 12.45, mentre la maggior parte dei lavoratori erano fuori per il pranzo – per cause ancora sconosciute – le fiamme si sono sprigionate da uno dei container che ospitava gli uffici. Ventiquattro moduli abitativi, ventitré postazioni di lavoro sono state distrutte dalle fiamme e una decina sono le auto bruciate o gravemente danneggiate.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Latisana con tre autobotti e una cisterna. Sul posto anche la Polizia Stradale e i Carabinieri di Latisana, che hanno provveduto a deviare il traffico impedendo l’accesso alla zona del cantiere.