Fiamme nella notte, a San Giacomo brucia un appartamento

Sono ancora da chiarire le cause dell'incendio che intorno alle 3 di questa notte è divampato all'interno di un appartamento di via della Concordia, nel rione di San Giacomo. A prendere fuoco è stato il quinto piano e i Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme, le cui cause restano ancora tutte da accertare. Sul posto anche la Polizia di Stato che, assieme ai pompieri hanno fatto evacuare, in via precauzionale, sia il quinto che il quarto piano. Non si registrano feriti.

La notizia è in aggiornamento.