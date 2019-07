Incendio a San Michele del Carso: sul posto i Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato in zona boschiva in località San Michele del Carso. Lo comunica la Protezione Civile Gorizia attraverso i suoi canali social, raccomandando di prestare attenzione. Le squadre antincendio sono già sul posto. Ancora non si sa se si tratta di un incendio "estivo" e favorito dalle alte temperature o se ci sia un'origine dolosa. Notizia in aggiornamento