Incendio in un garage, auto distrutta dalle fiamme

Rogo nel garage di una villetta a Staranzano: divorata dalle fiamme un'auto che si trovava parcheggiata all'interno. È successo ieri, venerdì 1 novembre 2019, intorno alle 18.30. Il personale dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuto con squadre e mezzi in Via San Giorgio. Il rogo ha completamente distrutto, oltre all'automobile anche vario materiale depositato all'interno.

Le persone che abitano nella villetta soprastante al garage di pertinenza sono state precauzionalmente accompagnate all'ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco mentre le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri e il funzionario di guardia del Comando provinciale di Trieste.