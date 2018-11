Incendio a Staranzano, un intossicato a Cattinara

Un grave incendio è scoppiato nella notte tra il 22 e il 23 novembre a Staranzano, in strada della Colussa 42, in una casa privata. Due persone sono state intossicate dal fumo e uno di questi, con iniziali C.T., di 54 anni, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice rosso, ma al momento le sue condizioni non sarebbero gravi e potrebbe essere dimesso in giornata. L'altro ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone in codice verde per un'intossicazione lieve. Si crede che l'incendio si possa essere originato dal malfunzionamento di una stufa. Intervenuti i vigili del Fuoco di Gorizia, la Polizia di Stato di Monfalcone, automedica e due ambulanze, una da Monfalcone e una da Grado.