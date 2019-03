Vasto incendio di sterpaglie a Medeazza

Dalle ore 16 di oggi, 02 marzo 2019, la squadra del distaccamento di Opicina è intervenuta a Medeazza - Duino Aurisina (TS) per un vasto incendio di sterpaglie. Per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco triestini hanno lavorato assieme ai Vigili del fuoco della Slovenia e agli uomini del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica