Principio d'incendio in un terrazzo di via Baiamonti, Vigili del fuoco sul posto

Due giovani sono rimasti coinvolti in un principio d'incendio avvenuto nel terrazzo dell'abitazione sita al civico 14 di via Baiamonti tra il rione di Chiarbola e il colle di Servola. Il fumo, le cui cause sono ancora al vaglio degli addetti ai lavori presenti sul posto, si è sprigionato poco dopo le 11 e ha richiesto quindi l'intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario del 118. Da prime indiscrezioni i due giovani, fratello e sorella, non avrebbero subito gravi conseguenze a causa del fumo e il trasporto in ospedale potrebbe non rendersi necessario.