A fuoco un appartamento in via Costalunga, evacuato l'intero palazzo

Poco dopo le 13 di oggi 1 luglio è scoppiato un incendio di vaste proporzioni in un appartamento sito all'ultimo piano di uno stabile in via Costalunga 1. Da una prima ricostruzione, il fumo è iniziato ad uscire dal sottotetto. Sul posto sono giunte numerose squadre dei Vigili del fuoco sia da Trieste che da Muggia che attualmente stanno operando per spegnere le fiamme. Le scale sono invase dal fumo. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118. Non si sa ancora se risultano coinvolte persone.

Una quarantina di persone degli altri appartamenti sono scese in strada. La notizia è in aggiornamento