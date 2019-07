Incendio devasta un appartamento in via Crispi

Incendio in corso in via Crispi. Il rogo è divampato intorno alle 17:30 di oggi, 2 luglio, in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile in via Crispi 33. Sul posto sono intervenute due squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Trieste, un' autobotte, un'autoscala e l'autovettura con il funzionario e stanno ancora effettuando le operazioni di spegnimento.

Sul posto anche Polizia, Polizia Locale e gli operatori del 118. Cause ancora da accertare. La via e le zone limitrofe sono state chiuse al traffico stradale e ppedonale. I tecnici dell'Area stanno intervenendo per accertarsi delle condizioni delle condotte delle utenze e per evitare ulteriori danni.

L'ultimo piano dove è scoppiato l'incendio risulterebbe, da prime indiscrezioni, inagibile. Sempre da prime testimonianze, al momento dello scoppio all'interno dell'appartamento non si trovava nessuno.

La notizia è in costante aggiornamento