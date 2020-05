Bmw va a fuoco a Servola: i Vigili spengono le fiamme, conducente illesa

Una Bmw ha preso fuoco a Servola e i Vigili del fuoco sono intervenuti spegnendo le fiamme. Lo spiacevole episodio è avvenuto in via dei Giardini verso le 13 di oggi 8 maggio. Fortunatamente, la conducente della vettura si è accorta in tempo ed è riuscita a mettersi in salvo, scendendo immediatamente dal mezzo. Subito dopo ha chiamato i Vigili del fuoco che sono giunti sul posto con la seconda partenza del Comando provinciale di Trieste. L'incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, è stato spento con l'utilizzo del Naspo ad alta pressione.

