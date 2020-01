Incendio in via Frescobaldi: sul posto Vigili del fuoco e 118

Forse una pentola lasciata sul fuoco ha causato un incendio, fortunamente subito domato, in un appartamento di via Frescobaldi. Bruciato il piano cottura e parte della cappa aspirante, ma le esalazioni avrebbero causato problemi respiratori all'inquilino, motivo per il quale è intervenuto il 118. Sul posto i Vigili del fuoco con autopompa e autoscala, che hanno impedito alle fiamme di propagarsi.