Incendio in via Gambini: donna inala fumo e finisce all'ospedale

Incendio di un appartamento sal sesto piano dello stabile di Via Gambini 31: alle 6.40 di oggi, martedì 20 novembre, la prima squadra e il funzionario di guardia del comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti, hanno spento l'incendio e accompagnato l’affittuaria dell’appartamento all’esterno, consegnandola al personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarla all'ospedale per i controlli di rito in quanto aveva respirato del fumo della combustione.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e l’intervento è terminato alle ore 10 circa. L’appartamento è stato dichiarato momentaneamente inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla verifica degli impianti. Sul posto anche il personale della Polizia di stato.