Paura in un condominio di via Giulia, a fuoco un appartamento al terzo piano (VIDEO)

Verso le 14:15 è scoppiato un incendio in un appartamento al terzo piano di via Giulia 28. La via è stata "invasa" dal fumo sprigionatosi dall'appartamento e visibile dalla strada. Sul posto sono giunte due macchine della Squadra Volante della Questura di Trieste, un'autoscala e un'autopompa del comando dei Vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedica. Per garantire la viabilità anche la Polizia Locale. Ancora ignote le cause dell'incendio che hanno interessato l'edificio. E' ancora in corso l'intervento per evacuare il palazzo. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

La notizia è in aggiornamento.