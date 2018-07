Incendio in via Maovaz: Polizia sul posto e strada chiusa (FOTO)

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di domenica 29 luglio a Borgo San Sergio, in via Mario Maovaz. La via è stata chiusa per dare modo alle 4 squadre dei vigili del fuoco di intervenire con scala e autopompa. Le fiamme si sono sviluppate nella mansarda dell'edificio prima della pizzeria Modesto. Sul posto anche ambulanze del 118 e Polizia di stato. Ancora non chiara la causa scatenante, non ci sono stati feriti o infortunati.

Galleria di Rino Carli



Foto di Giuli Gerzeli



Gallery