Incendio in via di Peco: in fiamme una legnaia e una casetta (FOTO)

Una legnaia prende fuoco in via di Peco, l'incendio si propaga alla vicina casetta. Sulla piccola costruzione agricola stanno intervenendo dalle 14 di oggi, martedì 19 febbraio, i Vigili del fuoco di Muggia e Trieste. Non sono state coinvolte persone e le cause sono ancora da accertare, sul posto si sono recati anche i Carabinieri.

I mezzi intervenuti

La squadra del distaccamento di Muggia è intervenuta con un'autopompaserbatoio, un mezzo fuoristrada, un'autobotte e da Trieste si è mobilitato il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale.