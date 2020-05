Incendio in una cucina di via Petronio: inquilini all’ospedale per accertamenti

Incendio in una cucina di via Petronio: intervengono i Vigili del fuoco e spengono le fiamme mentre gli inquilini vengono portati all'ospedale per accertamenti. È successo intorno alle 13.30 di oggi, domenica 31 maggio: i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti con due Aps (auto pompa serbatoio), un’autobotte e un’autoscala per un incendio di una cucina dello stabile al civico 3/1. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio, localizzato nel locale cucina, utilizzando la lancia ad alta pressione e indossando gli autorespiratori.

Gli inquilini, scesi autonomamente in strada, sono stati precauzionalmente trasportati all’ospedale per accertamenti dal personale sanitario, per l'inalazione dei fumi della combustione. Cause in fase di accertamento. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 e la Polizia di stato.

