Incendio in un appartamento a Ponziana: tecnico della Tim sente le urla e spegne le fiamme

Si chiama Giorgio Polonio, è un dipendente della Tim e membro dell'Associazione nazionale Polizia di Stato - Sezione di Udine ~ Gruppo scorte Trieste a manete, e oggi sprezzante del pericolo che correva è corso in aiuto di una ragazza che urlava nel vano scale del palazzo di via Ponziana 4.

Le urla della giovane erano dovute alle fiamme sprigionate all'interno della cucina dell'appartamento: Giorgio Polonio, nonostante il fumo, si è introdotto nella stanza e ha tenuto a bada l'incendio spegnendolo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che erano stati allertati in precedenza. I pompieri giunti sul posto hanno completato le operazioni, mentre il personale del 118 ha soccorso sia la ragazza che l'uomo lievemente intossicati dai gas della combustione (per loro una terapia con ossigeno a Cattinara come si vede nella foto).

Giorgio Polonio ha incassato i complimenti dei vigili del fuoco soprattutto per l'intuizione di chiudere il gas dell'appartamento come prima azione al fine di evitare il peggio per lui, la ragazza e gli altri condomini.