Spento un principio d'incendio in via Baieno

I Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti per un principio d'incendio sviluppatosi questa mattina al quarto piano di uno stabile di via Quinto Baieno, nel rione di Cologna. La seconda squadra e l'autoscala della sede centrale del comando provinciale dei pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo e a soccorrere due persone. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

L'appartamento non ha subìto danni ingenti e i due inquilini sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 per aver respirato fumo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.