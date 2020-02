Scoppia un filtro in un capannone, sei persone a Cattinara

Un fortissimo boato e le fiamme che si sprigionano nella parte del tetto dello stabilimento Posa, azienda che produce gomma per serramenti in via Ressel a Dolina. A causa delle inalazioni sei persone sono state trasportate in codice verde a Cattinara.

Da prime indiscrezioni sembrerebbe che a provocare l'incendio sia stato lo scoppio di un filtro depuratore. Le fiamme si sono quindi sprigionate nella parte del tetto del capannone industriale, emanando fumo visibile a centinaia di metri di distanza.

"Sembrava fosse esploso un palazzo" ha commentato un passante. Una residente di Montedoro aveva segnalato la colonna di fumo e le fiamme poco dopo le 10:30.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Trieste e Muggia, la Polizia di Stato, i carabinieri e il personale sanitario del 118. La notizia è in aggiornamento.