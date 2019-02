Principio d'incendio in via Trento: intervenuti i Vigili del fuoco

Principio d'incendio in via Trento nel palazzo della Regione. È successo alle 12:30 di oggi, martedì 19 febbraio: la prima squadra e il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti dopo una chiamata che segnalava odore di bruciato, odore che, si è poi scoperto, era dovuto a un principio d'incendio all'interno di un'unità UPS al piano terra del palazzo. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza e al controllo dei locali del palazzo per sincerarsi che la breve combustione non avesse sprigionato monossido di carbonio.

