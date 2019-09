Incendio in un appartamento di viale Miramare (FOTO)

Un incendio è divampato in un appartamento di viale Miramare oggi, lunedì 2 settembre, intorno alle 10 del mattino. Le fiamme escono da due finestre al terzo piano, più o meno all'altezza del bar Condor poco dopo la stazione dei treni. Sul posto i Vigili del fuoco. Il tratto di Viale Miramare da piazza Libertà a Largo Roiano è attualmente chiuso. Deviazioni in uscita su via Udine/via Commerciale ed entrata su largo Roiano. Notizia in aggiornamento.

Gallery