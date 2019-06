Cisterna in fiamme: il VIDEO dell'intervento dei Vigili del Fuoco

Una cisterna è andata a fuoco oggi, 4 giugno, alle ore 9:45 sul Raccordo autostradale 13 in direzione Trieste all'altezza dello svincolo di Sgonico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Opicina la seconda squadra, l'autobotte, l'autogru, il nucleo regionale NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e il funzionario di guardiao per l'incendio di un autoarticolato trasportante sostanze pericolose. I vigili hanno trovato il trattore del mezzo in fiamme e il fuoco stava già lambendo la cisterna; indossati gli autorespiratori e utilizzando la schiuma hanno spento l'incendio prima che si propagasse al rimorchio. Successivamente utilizzando l'autogru hanno sostituito il trattore stradale e scortato,assieme alla Polstrada il rimorchio presso un piazzale esterno al raccordo autostradale per effettuare il travaso del liquido contenuto nella cisterna. L'autista del mezzo incendiato è stato trasportato dal personale sanitario del 118 all'ospedale per accertamenti. Sul posto anche personale ANAS