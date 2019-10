Perde il controllo dell'auto e si ribalta: 75enne all'ospedale

L'incidente si è verificato alle 17 di oggi, 1 ottobre, sulla strada statale 202 al KM 21+300 in direzione Padriciano. Per cause ancora in fase di accertamento una triestina di 75 anni ha perso il controllo della propria auto, una Toyota Aygo, ribaltandosi sulla carreggiata. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi.

La conducente è uscita autonomamente dalla vettura, ma è stata comunque accompagnata all’ospedale per accertamenti dal personale sanitario intervenuto immediatamente sul posto. I Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e una campagnola, hanno messo in sicurezza il mezzo . Sul posto anche i Carabinieri di Basovizza, la Polizia Municipale e gli addetti ANAS.

