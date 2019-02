Esce di strada a Conconello, automobilista a Cattinara

Un'uscita di strada autonoma si verificata oggi in via Bellavista (nella frazione di Conconello) poco dopo le 13.30. La dinamica è ancora poco chiara ma, da prime ricostruzioni sembra che un'autovettura sia finita fuori strada da sola, senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto è giunta la Polizia Locale per i rilievi, i sanitari del 118 che hanno accompagnato la persona alla guida in ospedale e i Vigili del fuoco di Opicina a causa di uno sversamento di benzina provocato dal sinistro.

La persona alla guida della macchina non dovrebbe essere in gravi condizioni