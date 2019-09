Bambina di 8 anni in bici investita a Opicina

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 5 settembre, in via Fiordalisi a Opicina. Una bimba di 8 anni in bicicletta è stata investita da un'auto. La giovane, secondo le prime indiscrezioni, ha riportato contusioni multiple al torace e all'addome ma, fortunatamente, non gravi. Infatti la bambina, trasportata al Burlo in codice verde, sarebbe lucida e sveglia.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza.