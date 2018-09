Incidente in A4 altezza Prosecco: camion contro il guardrail e traffico in tilt (FOTO)

Un camion esce autonomamente di strada e finisce la corsa contro il guardrail. È accaduto intorno alle 16 di oggi, sabato 29 settembre, in A4 a 500 metri prima dell'uscita Prosecco in direzione Venezia. Si è verificato anche un versamento di gasolio che ha reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco con il nucleo Nbcr (squadra di contenimento per rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico). Intervenuta anche la Polstrada che stabilirà le dinamiche dell'accaduto, intanto le autorità dichiarano che la situazione è sotto controllo e il guidatore sta bene, ma la rimozione del mezzo sta causando disagi al traffico e da più di un'ora vengono segnalate code in zona.