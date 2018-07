Incidente in A4, autostrada chiusa tra Latisana e San Giorgio

Autostrada A4 chiusa fra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 15,30 di oggi, martedì 24 luglio. Il sinistro – un tamponamento fra due mezzi pesanti e un furgone (nessun ferito) – sta attualmente congestionando la viabilità nel tratto interessato. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana e chiusa l’entrata di Latisana in direzione Trieste. Sul posto ci sono il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici che porteranno via il furgone. Attualmente (ore 16,30) ci sono quattro chilometri di coda in A4 fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Code a tratti invece insistono in entrata alla barriera di Trieste Lisert e Latisana in direzione Venezia, mentre lungo la A23, ci sono code di due chilometri fra Udine Sud e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in direzione bivio A4.